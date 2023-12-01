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TMO Çorum Şube Şubesi Başmüdür Yardımcısı Hakan Delioğlu, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyelerinde hazır bulunduğu ziyarette TMO’nun Çorum’da bu yıl mahsul alımları hakkında istişarelerde bulunularak, ileri ki yıllarda alımlarda yaşanabilecek sorunların giderilmesi noktasında alınacak tedbirler ele alındı.

Ziyarette sırasında açıklamalarda bulunan TMO Çorum Şube Şubesi Başmüdür Yardımcısı Hakan Delioğlu, Çorum Başmüdürlüğü olarak Kastamonu, Çankırı ve Karabük illerine hizmet verdiklerini söyledi.

5 sabit işyeri ve 15 geçici alım merkezi ile çiftçilere hizmet verdiklerini kaydeden Delioğlu, 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren alımlara başladıklarını hatırlattı.

Bu yıl rekor düzeyde alım yaptıklarını vurgulayan Delioğlu, Çorum Başmüdürlüğü olarak 500.000 ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 26 bin üreticiden alım yaptıklarını dile getiren Delioğlu, “Hububattan sonra çeltik alımı gerçekleştirdik, piyasalara hububat satışlarımızda devam etmektedir” dedi.

TMO Başmüdürlüğü ile Ziraat Odasının ürün alımları sırasında koordineli olarak çalıştığını dile getiren Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, buna bağlı olarak alımlarda olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilerek, çiftçilere yardımcı olduklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda alımlar sırasında Hakan Delioğlu, kendilerine yardımcı olmalarından dolayı TMO Başmüdürlüğü adına Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’e teşekkür belgesi vererek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Özdemir, bu nazik ziyaretlerinden ve teşekkür belgesi vererek kendisini onurlandıran TMO Başmüdürü başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Çiftçilerin kolaylıkla ürününü teslim etmeleri aşamasında tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Özdemir, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirtti. (Haber Merkezi)