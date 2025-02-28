Çorum’un Alaca ilçesinde son hazırlıkları yapılan TOKi Camii, teravih namazı ile ibadete açılacak.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir süredir inşaat halinde olan TOKİ Camii, son hazırlıklarının yapılmasının ardından hazır hale getirildi. Akşam kılınacak teravih namazı ile kapılarını açacak olan camide Kaymakam Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Arslan, caminin açılışı için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "İnşallah, teravih namazıyla birlikte ilk namazımızı kılacağız. Camimizin resmi açılışını ise yakın zamanda yapacağız. Bunun için özel hazırlanıyoruz" dedi.