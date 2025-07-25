Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sungurlu’da yapımı hızla devam eden 3. Etap 364 adet konut için 31 Temmuz’da kuralar çekiliyor.

TOKİ tarafından yapılan duyuruda, 31 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30’da noter huzurunda ‘Konut Belirleme Kurası’ olacağı bildirildi.

26 Eylül 2024’te ihalesi yapılan projenin inşaatını üstlenen Surkent Mimarlık tarafından Manastır Tepesi altına yapılan konutlarda çalışmalar aralıksız sürüyor. 21 blok üzerine yapılacak proje 364 daireyi kapsıyor. Projede ayrıca 4 dükkanlı ticaret merkezi ve cami yer alıyor. Tünel kalıp sistemi ile yapılan binalar depreme dayanıklı olacak. Projenin inşaatının yılsonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.