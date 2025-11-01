Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde Çorum’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı, yoğun katılımlı ve coşkulu geçti.

Çorum’da Atatürk’ün gençleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı düzenledi.

CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağından başlayıp Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Anıtta Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuyan katılımcılar, 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde, meşalelerin ışığında Cumhuriyet ve Atatürk sloganları atarak yürüyen vatandaşlar, İzmir Marşı’nı ve Onuncu Yıl Marşı’nı da hep bir ağızdan okudu.

Yürüyüşe CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği meşaleli yürüyüş sırasında ellerinde dev Türk bayrağı taşıyan gençler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atarak marşlara eşlik etti.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, tüm katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, bu onurlu günde Cumhuriyet coşkusuna ortak olan herkese teşekkür ettiler.

Katılımcılar daha sonra açık hava konseri ve zeybek gösterisinin gerçekleştirildiği Aşık Mahsuni Şerif Parkı’na geçti.

Önce Cumhuriyet Balosu düzenleyen, ardından çelenk sunma töreni, meşaleli yürüyüş ve halk konseri düzenleyen CHP İl-İlçe Örgütü, diğer resmi ve özel programlara da katılarak Cumhuriyet Bayramını dolu dolu kutladı.