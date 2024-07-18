Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı  sosyal medya hesabından  taksitlerinin artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

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"TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE  ORANINI REFERANS ALDIK"

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

Editör: Anadolu Ajansı