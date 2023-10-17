Tahmini Okuma Süresi: dakika

48 yıldır Çorum çiftçisinin destekçisi Topaktaş Kardeşler Case Bayii, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Traktörcüler Sitesi’nden Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 7.Cadde numara 10/1 adresine taşınan Topaktaş Kardeşler Case Bayii, toplam 3 bin 700 metrekare yeni yerinde Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

8 servis çalışanı 7 satış danışmanı olmak üzere toplam 15 kişi ile Çorum halkına ve çiftçisine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Topaktaş Kardeşler Case Bayii sahibi Muharrem Topaktaş, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi.

Güleryüzlü hizmet, satış sonrası hizmetler, yedek parça ve servis hizmetleri ile Çorum’un en çok tercih edilen traktör firmalarından biri olduklarını dile getiren Topaktaş, tarlada traktörüyle kalmış çiftçinin bile imdadına yetiştiklerini ifade etti.

Sektördeki 48 yıllık tecrübeleri ışığında 2016 yılından bu yana Case IH Traktörleri bayii olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti verdiklerini aktaran Topaktaş; “Topaktaş ile hayalinizdeki Case IH traktörlerine kolaylıkla sahip olabilir, aracınızın bakım ve onarımlarını mümkün olan en kısa sürede güvenle yaptırabilirsiniz. Tarla ve bahçelerinizde en büyük destekçiniz olacak Case IH traktörlerini alırken, TürkTraktör Finans ayrıcalıkları ile ödeme koşullarınızı kendinize göre belirleyerek ihtiyacınızı kolaylıkla giderebilirsiniz. Topaktaş, her adımda mükemmeli hedefleyen hizmet felsefesi, çözüm ve müşteri odaklı kurum kültürüyle çiftçimizin en büyük destekçisi olmaya ve her zaman en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir.” dedi.

Topaktaş olarak ayrıca sıfır traktörlerde 2 yıl servis garantisi verdiklerini belirten Muharrem Topaktaş, traktör almak isteyen yada traktörünü yenilemek isteyen tüm çiftçileri Ankara yolu 7.Cadde’deki yeni yerlerine davet etti.