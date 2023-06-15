FATİH BATTAR

48 yıldır Çorum çiftçisinin destekçisi Topaktaş Kardeşler Case Bayii, Çorum’da ilk kez düzenlediği Bakım Günü’nde yaklaşık 50 çiftçinin traktörünü ücretsiz olarak bakımdan geçirdi.

Düvenci ve çevre köylerden gelen çiftçileri ağırlayan Topaktaş Kardeşler ekipleri, 50 traktörün yakıt filtre değişimini, traktör ekipman periyodik bakımını ücretsiz şekilde yaparken; traktörlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak birçok bakım ve onarımı da gerçekleştirdiler.

Etkinliğe katılan çiftçilere traktörler hakkında eğitim verilirken ayrıca çiftçilere çekilişle bakım kiti hediye edildi.

Topaktaş Kardeşler Case Bayi olarak yaklaşık 48 yıldır tarım sektöründe hizmet verdiklerini belirten firma yetkilisi Muharrem Topaktaş, Çorum ve bölge çiftçisine traktör satış ve satış sonrası hizmetleri sunduklarını dile getirerek, sektördeki 48 yıllık tecrübeleri ışığında 2016 yılından bu yana Case IH Traktörleri bayii olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti verdiklerini söyledi.

Çorum ve bölge çiftçisine katkı sunmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Topaktaş, bugün de Çorum’da ilk defa bakım günü düzenlediklerini söyledi.

Düvenci Düğün Salonu önünde düzendikleri etkinlik kapsamında etkinliğe katılan çiftçilerin traktörlerini ücretsiz olarak bakımdan geçirdiklerini ifade eden Topaktaş; “Topaktaş ile hayalinizdeki Case IH traktörlerine kolaylıkla sahip olabilir, aracınızın bakım ve onarımlarını mümkün olan en kısa sürede güvenle yaptırabilirsiniz. Tarla ve bahçelerinizde en büyük destekçiniz olacak Case IH traktörlerini alırken, TürkTraktör Finans ayrıcalıkları ile ödeme koşullarınızı kendinize göre belirleyerek ihtiyacınızı kolaylıkla giderebilirsiniz. Topaktaş, her adımda mükemmeli hedefleyen hizmet felsefesi, çözüm ve müşteri odaklı kurum kültürüyle çiftçimizin en büyük destekçisi olmaya ve her zaman en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir.” dedi