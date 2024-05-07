Elazığ’da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 2 kişi tespit edildi.

Yapılan çalışmada topladıkları 30 kilogram salep bitkisine el konuldu.

Salep bitkisi, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şahıslara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 775 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.