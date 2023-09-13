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Çorum’da halk otobüslerinde aktarmalı yolculuk yapan vatandaşlar ikinci kez ücret ödemeyecek.

Toplu ulaşımın kamulaştırılmasının arından birçok yeniliğe imza atan Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda ücretsiz aktarma hizmetini devreye soktu.

Vatandaşlar, elektronik ücret sisteminde akıllı kart uygulaması ile şehir içi hatlarında ilk binişlerinin ardından 40 dakika içerisinde başka bir otobüse aktarma yaptıklarında ikinci kez ücret ödemeyecekler.

Özellikle okul saatlerinde aktarmalı yolculuk yapan öğrenciler ve hastane bölgesi gibi bazı noktalara aktarmalı ulaşım sağlayan vatandaşlar ikinci binişlerinde otobüs ücreti ödemeden toplu ulaşımdan faydalanabilecekler.