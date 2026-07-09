Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkan Vekili Lemzi Çöplü, toplu ulaşım hizmetini çevre illere göre en ucuz veren belediye olduklarını belirtti.

Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’ın, temmuz ayı meclis toplantısında toplu ulaşım zamlarına yönelik eleştirilerine Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkan Vekili Lemzi Çöplü cevap verdi.

Türkiye'de Çorum ölçeğindeki bütün illerden daha ucuz toplu taşıma yaptıklarını kaydeden Lemzi Çöplü, “Burada bize yakın illere baktığımız zaman Amasya'da 35 lira yılbaşından beri 35 lira, öğrenci 24 lira, Yozgat'ta 35 lira, öğrenci 27 lira, Sinop'ta 35 lira, Bolu'da 44 lira. Yılbaşından beri yani 6 aydır bu fiyatlara taşınan ücretler var.

Ama biz şu an bu ay itibariyle 35 lira tam bilet öğrenci de 21.20 lira olarak belirledik. Burada da biz tabii ki belediyenin gelir gider dengesiyle bağlantılı olarak imkanlar dahilinde bütün imkanlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Ama bir realite var. Biz şunu hala iddia ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki birçok şehirden biz toplu taşımayı daha ucuz yaptığımızı söylüyoruz” dedi.

Tuncay Yılmaz’ın Hitit Festivali ile ilgili eleştirilerine de cevap veren Çöplü,

“Hitit ve Fuar Festivaliyle alakalı da 38'incisini düzenlemeyle ilgili bir planlamamız var. İnşallah 21 Temmuz'da da bu fuar festival çalışmalarımız başlayacak. Orada da organizasyon firmamız da 12 milyon 750 bin TL'ye bu anlamda ihalemiz tamamlandı.

Ayrıca ÇESOB ve TSO olmak üzere Çorum'daki esnafımıza ücretsiz yerler tahsis edilecek ve orada da her zaman olduğu gibi sosyal faaliyetler devam edecek” ifadelerini kullandı.

İki birim müdürünün istifası konusuna da değinen Çöplü, “Yaklaşık 30 tane müdürümüz var. Zaman zaman değişiklikler oldu. Arkadaşlarımızla herhangi bir sorunumuz yok. Bayrak değişimi. Bu da onlardan bir tanesiydi” dedi.