Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesinin temmuz ayında toplu ulaşıma yaptığı zammı ertelemesini istedi.

Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, aralık ayında yapılan toplantıda ücret tarifesi ile ilgili gündem maddesine komisyonda bulunan iki tane CHP’li üyenin karşı oy verdiğini belirterek, “Suya ulaşma yapılacak zamlara Tarife Komisyonu üyesi arkadaşlarımız tarafından hayır oy vermiştik ve verirken de şunu söylemiştik. Şimdi burada enteresan bir madde var. Enflasyon farkı kadar zam yapılır diyor. Şimdi ülkeyi idare eden siz iktidarınızın partisi enflasyonu çok yukarı tırmandırırsa zam yapılır ama meclise gelmez. Otomatik zam yapılır. Çünkü burada yapılırsa kamuoyunda tartışma olur. Şimdi size soruyoruz. İşte ulaşıma zam yapıldı. Enflasyon çıktı ortaya. İnsanlar geçinemez hale geldi. İşte öğrenci biletlerinden tutun sınırsız biletlere kadar. Muhtemelen yine %17,78 oranında zam yapılmıştır. Mesela bu ülkenin dar gelirlisi böyle bir zam alamıyor. Asgari ücretlisi değil mi efendim böyle bir zam alamıyor.

Bugün insanlar sabah evinden çıktığı zaman sırf bu enflasyonist ortamınızdan dolayı şimdi şehirde suyu zamlı kullanacak, ulaşıma zamla binecek. Muhtemelen Sayın Başkan şunu diyecek. Efendim Amerika'yla İran savaştı. Petrol fiyatları aldı gitti. Ya bizde petrol fiyatları gidiyor. Dünyada brent petrol düşerken de Türkiye'de düştüğünü pompaya yansıdığını kimse görmemiştir ama o zaman da hayır vermiştik.

CHP bu zamları onaylamıyor. Sayın Başkanım yani zaten geçim şartları ağır. İnsanlar çoluğunu çocuğunu üniversitede okurken okuturken çok zorlanıyorlar. Eğer bir imkan ve olanak varsa bu enflasyon farkından kaynaklı bu zamların yıl sonuna kadar ertelenmesini talep ediyoruz. İnsanlar yıl sonuna kadar bu zamlardan eski fiyatlarla ulaşımdan faydalansın istiyoruz. Bu talebimizi de sizlere iletiyoruz” dedi.

‘FESTİVAL HARCAMALARI ŞEFFAF ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI’

Bu ay yapılacak olan Uluslararası Hitit Festivaline de değinen Tuncay Yılmaz,

“Uzun yıllar önce meclise ilk geldiğimizde sizlerin de seçildiğinde biz çok emek vermiştik. Teşekkür ederiz sizler de sesimize ses oldunuz. Uzun yıllar sonra Hitit Festivali, Uluslararası Hitit Festivali'nin tekrardan kazandırılması için Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak çok ısrarcı olduk. Çorum'daki yerel basını çok ısrarcı oldu ve sizler de teşekkür ederiz bu festivali yine uzun yıllar aradan sonra Çorum halkına kazandırdınız. Bu sene de yenisi yapılacak. Bununla ilgili de bir meclisin de kamuoyunun aydınlatılmasını rica ediyoruz. Organizasyon ihalesi yapıldı mı? Yapıldıysa kaça yapıldı? Gelecek sanatçılar iki aşamalı ihale hangi ücretlerle, nelerle gelecek? İkisinin toplamında Çorum Belediyesi bütçesinden insanlar bu kadar geçim sıkıntısında iken işte ulaşıma zamla biniyorken Çorum Belediyesi'ne külfeti ne olacak? Festival yapmanızı istiyoruz. Ancak harcamalarında şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılarak yapılmasını talep ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde iki birim müdürünün istifa etmesi konusuna da değinen Yılmaz,

“Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyesi'nde görev yapan iki tane başarılı müdürün istifasını gördük. Arkadaşların basında çıkan paylaşımlarını görevden neden ayrıldıklarını da okuduk. Şimdi buradan sormak isteriz. Belediye yönetmek bir enstrümanı çalmak gibidir. Akortları bozarsanız iş ve işleyiş bozulur. O yüzden de her akordun, her sesin tam olarak yerinde olması gerekiyor. Bu istifalar arkadaşların kendi isteğiyle, talebiyle mi olmuştur? Yoksa belediye tarafından ilgili müdürlüklere herhangi bir mobing uygulaması ya da görevleri bırakması yönünde telkinler olmuş mudur? Bunu çünkü istifa eden arkadaşlar bir açıklama yaptılar. Ancak idari tarafından kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir husus yok. Yoksa bu arkadaşlar şehri daha güzelleştirmek, iyileştirmek, daha fazla kendi alanlarına hizmet etmek isterken idari tarafından kabul görmeyen projeler ve talepler yüzünden mi istifa etmiştir?” şeklinde kaydetti.