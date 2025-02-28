Çorum Belediyesi toplu taşıma araçlarında ödeme seçeneklerini genişleterek Türkiye’nin yerli ve milli ödeme sistemi Troy kart ile ödeme imkânını vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşın toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasında kolaylıklar sağlamaya devam eden Çorum Belediyesi Troy kart uygulamasını devreye aldı. İlk olarak bazı otobüslerde uygulamaya başlanan Tory kartla biniş imkanı kısa süre içerisinde tüm toplu taşıma araçlarına entegre edilecek. Öte yandan Tory kartlar tüm KİOSK’larda kullanıma alındı. Troy Kart uygulamasının devreye girmesiyle birlikte Çorum’da toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için daha fazla seçenek sunulmuş olacak.