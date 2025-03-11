AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili, 17. Ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, son günlerde Çorum kamuoyunu meşgul eden yapı projelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'YAPTIĞIN İŞİN EN İYİSİNİ YAPMAK AHLÂKİ SORUMLULUKTUR'

İş ahlâkının önemine değinen Muzaffer Külcü, "Ne iş yaparsan onun en iyisini yapmaya çalışmak bir ahlaki sorumluluktur. Ne yazık ki herkes bu duyguya yeteri kadar sahip olmayabiliyor. Bu hemen herkesin genel hayat tecrübesidir." dedi.

Külcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ama bir kötü tecrübemiz daha var ki, o da bilgi sahibi olmayanların fikir sahibi olmasıdır. Çorum’da yine öyle bir süreç yaşıyoruz.

'KLAVYE KAHRAMANLARI DOLU BOŞ ATIP TUTUYORLAR'

Eline mikrofon geçirenler, telefonunda klavye kahramanları dolu boş atıp tutuyorlar. Unutmayın ki her lüzumsuz açıklama yeni bir tedirginlik yaratıyor. Tabi kriz yönetmesi gerekenlerin bir kahraman edasıyla ateşe körükle gitmesi de ayrı bir fecaat.

'SÜREÇ SAĞLIKLI VE TATMİN EDİCİ AÇIKLAMALARLA YÖNETİLMELİ'

Susması gerekenlerin susmasını, konuşması gerekenlerin de sağlıklı ve tatmin edici açıklamalar yaparak süreci suhuletle yönetmesini bekliyoruz.

Toplumsal beklenti; gereksiz tartışmalar yaratılmaması, kafa karışıklığı oluşturulmaması, sürecin ehil insanlar tarafından yapılacak çalışmalarla nihayete erdirilmesidir.

'YANLIŞ YAPAN CEZASINI ÇEKMELİ'

Bizim için bir insanımızın canı herkesin malından daha kıymetlidir. İncelemeler sonucunda iddialar gerçeğe dönüşürse o zaman devlet gereğini yapar. Devlet yarına bırakır ama kimsenin yanlışını yanına bırakmaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Yanlış yapan kim varsa cezasını elbette çekecektir, çekmelidir."