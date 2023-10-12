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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, sosyal medya hesaplarında Of ilçesinde bir düğünde havaya ateş edildiği görüntüleri tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışmaları sonucu tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 76 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.