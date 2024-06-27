Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı motorlu taşıt istatistiklerini açıkladı.

İstatistiklere göre ülkemizde mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Çorum’da ise trafiğe kaydı yaptırılan araç sayısında nisan ayına göre artış yaşandı. Nisan’da 201 bin 793 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayında 203 bin 141’e yükseldi.

Ülke genelinde mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,9'unu motosiklet, %38,5'ini otomobil, %7,5'ini kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çorum’da ise mayıs ayında trafiğe kayıtlı araçların sayısı şu şekilde oldu:

“Otomobil 92 bin 712, minibüs 2 bin 473, otobüs 1016, kamyonet 24 bin 543, kamyon 6 bin 074, motosiklet 28 bin 812, özel amaçlı 477, traktör 47 bin 034”