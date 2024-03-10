Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, Belediye Başkanı olduğu taktirde Çorum’un trafik sorununu çözeceğini söyledi.

Gençliğini, heyecanını, bilgi birikimini şehre aktararak Çorum’u hak ettiği noktaya taşımak için belediye başkan adayı olduğunu belirten Burhan Sönmez, “Çorumlunun sesi olmak istiyorum. Hemşehrilerimi hak ettiği en güzel hizmete kavuşturmak istiyorum ve onların kalbinin en güzel yerinde olmak istiyorum. Tüm çocuklarımızın çocukluğunu en güzel şekilde doya doya yaşamasını istiyorum” dedi.

Çorum’un en büyük sorunlarından birisinin trafik sorunu olduğunu ifade eden Sönmez, “Çorum’un trafik sorununu çözerek, 100 yıl ileriye taşımak istiyorum. Çorum’u modern şehir görünümüne kavuşturmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız” diye konuştu.