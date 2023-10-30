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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralandı. Malatya’da ise sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör devrildi. Kazada sürücü öldü, eşi yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi mevkisinde meydana 57 yaşındaki Ali Şermet idaresindeki 63 L 3409 plakalı Massey Ferguson traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör altında kalan sürücü Ali Ş. ile oğlu 14 yaşındaki Kadir Şermet ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Ali Şermet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde, Mehmet İli yönetimindeki 31 PE 287 plakalı Massey Ferguson marka traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise yaralandı. Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet İli’nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na yaralı eşi ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.