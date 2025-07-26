Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki arkadaş traktör şambreli ile Kelkit Çayı'nda 10 kilometrelik rafting keyfi yaşadı.

İlçeye bağlı Çakmak Köyü’nde sıra dışı bir rafting deneyimi yaşandı. Köy muhtarı Savaş Akpınar ve çocukluk arkadaşı Mehmet Çağman, Kelkit Çayı’nda traktör şambreli ile yaklaşık 10 kilometrelik bir rafting turu gerçekleştirdi.

Arkadaşları tarafından Reşadiye ilçesine bırakılan ikili, buradan bindikleri traktör şambreliyle Kelkit Çayı’na girerek Çakmak Köyü’ne kadar eğlenceli bir yolculuk yaptı. Cep telefonlarıyla bu anları kaydeden ikili, doğayla iç içe geçirdikleri macerayı sosyal medyada da paylaştı.

"Traktör şambreliyle rafting yaptık"

Muhtar Savaş Akpınar yaptığı açıklamada, "Abiler bizi arabayla Reşadiye’ye bıraktı. Oradan şambrele binip Çakmak Köyü’ne kadar geldik. Çok güzeldi. Traktör şambreliyle rafting yaptık. Arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

"Yüzmeyi bu çayda öğrendik"

Köy sakinlerinden Mehmet Çağman ise, "Çocukluğumuzdan beri Kelkit Çayı ile iç içeyiz. Yüzmeyle başlayan serüvenimiz şimdilerde şambrelle rafting yapmaya dönüştü. Bu bizim için hem nostalji hem de doğayla iç içe bir eğlence" ifadelerini kullandı.