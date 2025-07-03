Arca Çorum FK'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı Siyahlı kulüpte yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda yeni transferler kadar mevcut kadrodaki futbolculardan da ayrılanlar için görüşmeler sürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın'ın yoğun transfer görüşmeleri devam ediyor.

Yalçın, bir yandan da yeni sezon hedefe ulaştıracak eksik mevkiler için görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor.

5-6 futbolcu transferini tamamlayan başkan Yalçın, eksik mevkiler için de 4-5 isimle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Yalçın'ın ilk etap kampı bitene kadar kadroyu oluşturarak ikinci etabı tam kadro olarak yapmayı hedefliyor.

Yalçın ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu'nun diğer çalısması ise mevcut kadroda bulunan futbolcuların başka kulüplere kiraya verilmesi ve satılması konusu.

Kiralıktan dönen isimler ve geçen yıl kadroda bulunan bazı isimlerin maç tecrübelerini artırmak için kiralanmaları ile ilgili de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.