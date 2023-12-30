Ligde ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar izni çıktı sosyal medyada transfer haberlerine kimse yetişemiyor.

Ahlatcı Çorum FK’da da durum farklı değil. Sosyal medya hesaplarından öyle isimler dolaşıyorki anlam vermek akıl sır erdirmek mümkün değil.

Ekonomik bütçeyi denkleştirmek ve kulübü sezon sonuna kadar borçsuz götürmek için yoğun çaba harcanırken sosyal medyada yazılan isimlere anlam vermek çok daha zorlaşıyor.

Ligin ilk yarısındaki kadrosu ile tüm şanssızlıklara rağmen play-off potasında bitiren Ahlatcı Çorum FK’nın transferi için gereken isimlerin maliyetleri kulübün toplam bütçesine yakın.

Ahlatcı Çorum FK yönetimi ise yayınlanan isimlerle kulübün hiç bir alakasının olmadığını ve böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtiyor.

Bir yandan futbolcu menejerleri sosyal medya üzerinden Çorum FK’ya futbolcu satmanın çabası içinde olurken diğer yandan bu söylemlere katkı veren sosyal medya hesapları kulübe zarar veriyorlar.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan transfer haberlerine cevap vermeyi bırakan Çorum FK yönetimi devre arası kampı ve ikinci yarı için yapılacak çalışmalara yoğunlaşmış durumdu.