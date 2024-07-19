Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada demir yolu projesinde yaşanan tartışmalara değindi.

“Hızlı trenin hızı yavaşlıyor. 22 yıllık AKP iktidarının her seçimde söz verip de bir türlü yerine getirilmeyen yavaş tren projesi bir daha ki bahara mı acaba” diyerek açıklamasına başlayan DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, “Vay Çorum Vay kandırılmaktan usanmadın iktidarda söz vermekten usanmadı. Muş diyor “burası Çorum’dur yolu yokuştur Çorum’a verilen sözler yerine getirilmiyor, bizim işlere de pürüz çıkarıyor acep nedendir diyor” bağıra bağıra. Bizim vekil de yoktur pürüz bir başka bahara diyor. Sayın vekilim siz kendinizi de kandırmayın bu garip Çorumlu’yu da kandırmayın” dedi.

“Başka illerin yatırımlarına da sebep olmayalım. Çünkü Çorum çantada keklik AKP iktidarında istediğini alıyor ne gerek var yatırıma ne gerek var hızlı trene. Yozgat var yanımızda Samsun var” diyen Ahmet Damar, “Hatırlar mısınız bir zamanlar Çorum’da Anadolu Kaplanları vardı. AKP iktidarı geldi kaplan kalmadı kediye döndük. Neden mi yalancıların sayesinde. Bir zamanlar sanayi deyince Çorum gelişen iller deyince Çorum vardı, şimdide civar illerden daha iyiyiz ama yatırım konusuna gelince biz geri kaldık. Etrafımızdaki iller aldı başını gitti niye acaba. Biz sanayide, üretimde il olarak becerikliyiz ama bürokraside beceriksiz miyiz diye hiç düşündük mü acaba. Yıllardır yapılmış devlet hastanesini halledemedik ki hiç olmayan yavaş treni nasıl halledeceğiz. Sizi şahsınızda tanırım severim. Eğer Çorum’a ve Çorum’luya bir iyilik yapmak ve iktidardan yatırım almak istiyorsanız bence AKP milletvekilliğinden istifa edin bağımsız milletvekili olarak Çorum’a ve Çorum’luya daha fazla yardımınız olur. O zaman iktidar söylediklerinizi yapar. Sizde yalancı çıkmazsınız. Vesselam” ifadelerini kullandı.