10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 2024 yılının sonunda yapılan ve tartışmalara neden olan Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hızlı tren projesinin Çorum ve Türkiye tarihinin en büyük ihalelerinden biri olduğunu aktaran Ahlatcı, “Çorum’un yüz yıllık anasının ak sütü gibi helal olan bu hizmeti almasına hiç kimse engel olamayacak.” dedi

‘İNŞAAT ÇORUM’DAN BAŞLAYACAK’

Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesi ile Çorum’un Ankara’ya Samsun’a bağlanacağını dile getiren Ahlatcı; “Bu sayede Samsun ile Ankara arasında Kuzey-Güney aksının en önemli yatırımlarından biri olarak planlandı. Çorum’da çok önemli yatırımcılar var. Çorum 4milyar 300 milyonluk ihracat rakamıyla Karadeniz bölgesinin en büyüğü. Türkiye’nin ise 15.en büyük ili. Sanayicimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza tren yolu ile beraber Çorum level atlayacak. İnşaat Çorum’dan başlayacak, Organize Sanayi’den geçecek, Alacahöyük’ten geçecek, Sungurlu’nun içerisinden geçecek ve Sungurlu OSB ile birlikte Ankara’ya bağlanacak. Sadece sanayimiz için değil, turizm ve tarım içinde son derece önemli bir proje.” şeklinde konuştu

Hızlı tren projesinde devletin zarara uğradığı iddialarına da açıklık getiren Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Tahtasız’a sert tepki gösterdi.

‘DEVLETİN YAPTIĞI İHALELER YASAYA UYGUN’

Devletin yaptığı bütün ihalelerin tamamının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirten Ahlatcı;

“100 yıldır bizim memleketin bir tren talebi var. Büyük uğraş ve çalışmalarla biz bu işi başardık. 31 Aralık 2024 tarihinde EKAP üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye tarihindeki en büyük ihale oldu. Çorumum tarihindeki en büyük ihale Cumhurbaşkamımız önderliğindeki AK Parti’ye bizlere nasip oldu ama birileri Çorum-Delice diyerek, farklı isimlerle bu ihaleyi sulandırma, olmaması için çabalayanlar oldu. Çorum’un yüz yıllık anasının ak sütü gibi helal olan bu hizmeti almasına hiç kimse engel olamayacak. Muhalefetiyle iktidarıyla herkesin sahip çıkması lazım. Devletin zarara uğradığı iddialarına; “Sen hangi maliyet kalemlerini biliyorsun? Madem böyle halka açık ihaleler senin için bu kadar hassas bi kere devletin yaptığı ihalelerin tamamı yasaya uygundur. Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 tane şarkı-türkü okuyanlara 70 milyon verirken, halka açık ihale mi yaptılar bunlar? Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 250 bin adet kefen alıyor. Ankara’da 1 yılda vefat eden sayısı ise 30 bin. Siz önce bunların hesabını verin. Herkesin 4 dört gözle beklediği ihale gerçekleştiriliyor ama ilk ses muhalefetten ve muhalefetin Çorum’daki vekilinden ses çıkıyor. Kendisine buradan teessüflerimizi bildiriyoruz.” diye konuştu