ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ militanının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Militan, çıkan çatışmada öldürüldü" denildi.

Yaşamını yitiren askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten 24 saat sonra açıklanacağı bildirilen açıklamada, "Gelişmeler hakkında bilgi edinildikçe güncellemeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: ÇOK CİDDİ BİR MİSİLLEME OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'de 2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere, 3 büyük Amerikan vatanseverini kaybetmenin yasını tutuyoruz. Aynı şekilde, durumlarının iyi olduğu az önce teyit edilen 3 yaralı asker için de dua ediyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin çok tehlikeli ve tam olarak kontrolleri altında olmayan bir bölgesinde ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu belirten Trump, "Çok ciddi bir misilleme olacak" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğramıştı.