Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenen TÜBİTAK Türkiye Finallerinde, Biyoloji alanında Türkiye 2.liği elde eden Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ömer Kaan Fidan ve Eymen Şimşek ile danışman öğretmenleri Dr. Mehmet Fidan, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyerek hediye verdi.

Çağlar, jüri tarafından 13.918 proje arasından seçilen ve ilk 180'e girerek Samsun Bölge 1.si olan projeyle Türkiye Finalleri’nde Çorum’u başarıyla temsil eden öğrencileri ve danışman öğretmeni kutladı.