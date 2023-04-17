FATİH BATTAR

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Çınar S, tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurdu.

Hastaneye kaldırılan Çınar, bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 9 yaşındaki Çınar Güven Süer, tüfekle oynadığı sırada tüfek bir anda ateş aldı.

Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merhumun cenazesi İzmir'de toprağa verildi.