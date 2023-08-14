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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 4.Olağan İl Kongresi’nde Bahadır Kıyıklık yeniden TÜGVA Çorum İl Temsilcisi seçildi.

TÜGVA 4.Olağan Genel Kurulu ve Yaz Okulları Kapanış töreni Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, TÜGVA Genel Balkan Yardımcısı Enes Kayabaşı, TÜGVA üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık; “18 Ekim 2022’de genel başkanımızın tensipleriyle göreve başladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çorum gençliği için gecemizi gündümüze kattık. Gençlik için çalışmak ve koşmak bizim için tercih değil, mecburiyettir. Türkiye Yüzyılı’nın mihmandarları gençler olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 ve 2071 vizyonunu hayata geçirecek olan gençlerdir. TÜGVA olarak Çorum’da her bir kardeşimize ulaşacağız. İstikamet yeni ufuklar. Cumhurbaşkanımızın davasına ufak tefek hesplar yapmadan sahip çıkmak boynumuzun borcudur.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum Belediyesi olarak binlerce gence hizmet verdiklerini belirterek; “5 kapalı spor salonumuz, 2 yüzme havuzumuz ile binlerce gencimize hizmet ediyoruz.” diye konuştu

Aşgın başarılı çalışmalarından dolayı TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ve yönetimini tebrik etti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı ise; “Türkiye Gençlik Vakfımız 10.yılını kutluyor. Tügva olarak çeşitli birimlerimizle genç kardeşlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerle gençlerin sosyal, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Milli ve manevi değerlerle bezenmiş yeni nesil bir gençlik hareketiyiz. Bu doğrultuda genç kardeşlerimizi yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Hareketimiz, davamız her geçen gün büyüyerek devam edecek.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından TÜGVA yeni yönetimi açıklandı.

Bahadır Kıyıklık başkanlığındaki Çorum TÜGVA yönetimi şu isimlerde oluştu;

“Esra Ökmen, Ahmet Ünal, Mehmet Malkoç, Enes Mermer, Sefa Özcan, İbrahim Ekici ve Ali Doğan.”