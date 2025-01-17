Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, dün tıraş fiyatlarına yapılan zamla ilgili; 'Memnun olmayan evde tıraş olsun!' şeklinde bir açıklama yapan Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan'a tepki gösterdi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanının tüm vatandaşlardan özür dilemesi gerektiğini belirten Kuşcu; "Kiralar arttı, maliyetler yükseldi ama bu açıklama son derece talihsiz ve hadsiz bir açıklama olmuş. Çorum Berberler ve Kuaförler Odası başkanımızın tüm vatandaşlarımızdan özür dilemesi gerekiyor. Oda başkanları olsun, daire müdürleri olsun bir yerine başındaysanız o makamlara vatandaşlara hizmet için varsınız. Kibirlenip, vatandaşa yüksekten konuşma hakkınız yoktur. Sözlerinden dolayı Berberler Odası Başkanının kınıyorum ve vatandaşlarımızdan özür dilemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu