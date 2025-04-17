Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda atılacak etkili adımların belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda bağımlılıkla mücadelede yürütülen mevcut çalışmalar değerlendirilerek yeni stratejiler ele alındı.

Toplantıda, bağımlılığı önleme ve bilinçlendirme çalışmaları, anket çalışmaları, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle farkındalık kampanyalarının yaygınlaştırılması konuları görüşüldü.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Vali Çalgan, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumu derinden etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak, tüm paydaşların bu mücadelede aktif rol almasının gerekliliğini vurguladı.

Çalgan, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesiminin ortak bir sorumluluk taşıdığını belirterek, bu alanda yürütülen tüm çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.