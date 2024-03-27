Futbol Federasyonu Gelişim Liglerinin finallerinin usul ve tarihlerini açıkladı.

Bu sezon tüm kategorilerdeki play-off,çeyrek final ve yarı final maçları Manavga’ta oynanacak.

Ahlatcı Çorum FK’nın U 17 takımının mücadele edeceği maçlar ise 16-17 Nisan’da başlayacak ve 9 Mayıs’taki final ile sona erecek.

Gelişim Liglerinde tüm play-off müsabakaları Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Çolaklı Atatürk Stadı ve Ilıca Stadyumu'nda oynanacak.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde 1. gruptan ilk dört, 2. ve 3. gruplardan ilk üç Çorum FK’nın da bulunduuğu 4. 5. ve 6. gruplardan ilk iki sırada alan toplam 16 takım play-off mücadelesi verecek.

Gruplarında birinci olan altı takım ile en yüksek puan ve averaja sahip iki takım 1. torbada yer alacak ve kalan sekiz takımla eşleşecek.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak play-offda ilk maçlar U 17’de oynanacak.

İlk maçlar 16-17 Nisan’da oynanacak kazanan sekiz takım çeyrek finalde 18 Nisan’da karşılaşacaklar.

Bu maçları kazanan dört takım 15 günlük aranın ardından yeniden Manavgat’ta 4 Mayıs’ta finale yükselmek için karşılaşacaklar.

U 17 final maçı 9 Mayıs’ta oynanacak ve şampiyon belli olacak.