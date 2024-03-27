Çorum TED Koleji Beden Eğitimi ve Yüzme Milli Takım Teknik Direktörü Çetin Koçak, Dünya Şampiyonasında elde ettikleri büyük başarı ile gurur duyduklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunuda kariyerleri arasına katmanın haklı gururu yaşadığını belirtti.

19-26 Mart tarihleri arasında Antalya Word Down Syndrome Swimming Championshıps’de Çetin Koçak’ın görev yaptığı yüzme milli takımı 3 açık yaş Dünya rekoru, 5 Junior Dünya rekoru, 3 dünya şampiyonluğu 5 dünhka ikinciliği, Elif Oral’dan iki, Alperen Meriç ve Arda Çınaroğlu ve İrem Öztekin ise Dünya ikinciliğini kazandı.

Uzun kamp döneminin ardından elde ettikleri bu başarılarını tarif etmenin mümkün olmadığını belirten Çetin Koçak; ‘Word Down Syndrome Swimming Championshıps madalya töreninde tam 3 kez yaşadık o büyük gururu tarifi gerçekten imkansız gözlerimiz dolu dolu elimizde telefon Ada Zehra Anlatıcı’nın yüzünde ki mutluluğunu , gururunu çekmek için Ayyıldızlı şanlı bayrağımıza baktığımız o unutulmaz anı.. hiç bir zaman unutamayacağım. Böyle bir mutluluğu yaşamak nasip oldu bana gurur verdi iyi ki TOSSFED ailesinin bir parçasıyım. Çocuklarımızı yetiştiren bu günlere getiren başta çok kıymetli ailelerine antrenörlerine milli takım hocalarıma Teknik kurulumuza ve kurul başkanımız Gaye Kurubaş’a Federasyon başkanımız Birol Aydın’a yönetim kurulumuza organizasyondaki arkadaşlarımıza gönüllü kardeşlerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice zaferlere inşallah’ dedi.