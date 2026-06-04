Çorumlu sporcu Anıl Berk Kambur İtalya’da yapılacak olan 17. Ejder Wushu Kungfu Uluslararası turnuvada milli takımda mücadele edecek.

4-8 Haziran tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan 17. Ejder Wushu Kungfu Uluslararası turnuvada genç erkekler 48 kiloda Anıl Berk Kambur ülkemizi temsil edecek. Anıl Berk Kambur geçtiğimiz yıl ve bu yıl yapılan Türkiye şampiyonalarında iki kez altın madalyanın sahibi olmuştu.

Başarılı sporcunun antrenörü Bekir Bolat iki yıldır Türkiye Şampiyonu olan sporcusunun İtalya’da yapılacak olan turnuvada milli heyecanıı yaşayacağını belirterek kendisinin başarılı olacağına inandığını söyledi. Bolat sporcusu ile birlikte milli takıma başarılar diledi.