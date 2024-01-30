Aydın’ın Efeler ilçesinde bir iş yerinde patlayan tüpler, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Patlama anları ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Çarşı Meydanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.E.T.’ye ait bir tüp bayisinde bulunan piknik tüpleri, henüz bilinmeyen bir nedenle bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, işyerinde yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

İş yerinde maddi hasarın meydana geldiği şans eseri kimse yaralanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Patlama anı kameralara yansıdı

Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, patlama anı ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşların panikle kendilerini korumaya çalıştığı ve tüplerin patlaması yer aldı.