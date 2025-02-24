Çorum Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Puduhepa Kadın Kültür Günleri’nin ikincisi 25 Şubat Salı günü düzenlenecek etkinliklerle başlıyor.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri Bedesten’de saat 12.00’de “Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı”nın açılışı ile başlayacak. 3 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında yine aynı gün saat 14.00’de Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde “Çorumlu Ressam Kadınlar Resim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirilecek.

TURAN MANAFZADE ve 7 GÜZEL SAHNE ALACAK

Çorum Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlamaları kapsamında, Turan MANAFZADE ve 7 Güzel (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Türkiye'yi temsil eden yedi yetenekli kadından oluşan grup) sahne alacak.

Türk dünyasının zengin kültürel mirasının doyasıya yaşanacağı konser 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. 25-27 Şubat tarihleri arasında 3 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında 27 Şubat Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de “Geçmişten Günümüze Kadın Elbise Tasarım Yarışması” gerçekleştirilecek. Etkinliklerin son programında ise Yazar Dilek Cesur kadınlar için konferans verecek. Dilek Cesur tarafından “Kadın Başına Başarmış Kadınlar" konferansı ise 27 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.