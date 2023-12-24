Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi tarafından ‘Bilgilendirme ve İstişare’ toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcıları Nadir Aylar ile Ali Tuna, Çorum Şube Başkanı Metin Lale ve sendika üyeleri katıldı.

Hasan Çakmak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi Başkanı Metin Lale açılış konuşması yaptı.

Sözlerine şehitlere rahmet dileyerek başlayan Metin Lale, yaralı askerlerimize de şifalar diledi.

LALE, DİYANET ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Konuşmasında diyanet çalışanlarının sorun ve taleplerine değinen Lale, “Diyanet çalışanlarının sorunlarının en başında 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmemesi, banka promosyonu meselesi, imamların lojmanlarının çoğunun yaşanamayacak durumda olması, 7. dönem toplu sözleşmede eksiklikler, verilen zam oranının tahmini enflasyonun bile altında kalması, 8 bin 77 liralık seyyanen zammın taban aylığa yapılmaması bundan kaynaklı emeklilerin hak kayıpları, vekil imam ve müezzin kayyımların, Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerin kadro ve ücret sorunları geliyor” dedi.

‘DAHA KALİTELİ HİZMET İÇİN SORUNLARIMIZIN BİRAN EVVEL ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’a da TBMM’de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür eden Lale, “Vekil imam ve müezzinlerin bu sorunları ile ilgili bütçe görüşmelerinde ki konuşmalarından dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Yaşar Yıldırım’a üyelerimiz, çalışanlarımız adına ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın hizmetlerinin daha iyi, daha kaliteli, daha verimli ve kalıcı olması için bu meselelerin biran evvel çözülmesi gerekmektedir” diye konuştu.