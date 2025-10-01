Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi 8. Olağan genel kurul süreci 18 Ekim tarihinde delege seçimleri ile başlıyor.

Süreçle ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Selim Aydın, delege seçimlerinin ardından da 22 Kasım’da genel kurullarını yapacaklarını açıkladı.

Seçim sürecinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili takvimin şube yönetim kurulu tarafından belirlenerek üyelere duyurulacağını aktaran Selim Aydın, “Bugüne kadar tüm kongre süreçlerini bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştiren ve bu vasıflarıyla da takdir ve övgüyle anılan sendikamız, bu dönemde de dostlarını sevindiren ve gururlandıran bir seçim sürecini yürütecektir” dedi.

Aydın, süreçle ilgili şu açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen’in her bir üyesi donanımı, meslek aşkı ve sendikal hassasiyetiyle eğitim çalışanlarının temsil sorumluluğunu ifa edebilecek niteliklere haizdir. Bu itibarla gerek delege seçimlerinde ve gerekse şube genel kurulunda aday olacak her bir yol arkadaşımızı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Türkiye’mizin en büyük, en etkin ve en itibarlı sendikası ve milli sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim-Sen Türk memur sendikacılığının kutup yıldızı olarak ışık olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle cesaret ve gücümüzün asıl kaynağı olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Delege Adayı olmak isteyen üyelerimizin, 6-7-8 Ekim tarihleri arasında (en geç 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar) Yazılı Dilekçe ile Şube Başkanlığımıza, şubemize bağlı diğer ilçelerimizde ise İlçe Temsilciliklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.