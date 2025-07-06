Geçtiğimiz yıllarda Sport Republic isimli şirketin Göztepe'nin yüzde 70 hissesini satın almasının ardından Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanmıştı. Bu anlaşmayı geçerek tarihi bir sözleşme imzalayan 1. Lig'de mücadele edecek Antalya ekiplerinden Serik Belediyespor'un tamamı yabancı bir yatırımcıya satıldı.

YÜZDE 50 DENMİŞTİ TAMAMI SATILDI

Daha önce hisselerin yüzde 50'sinin satılacağı açıklansa da Azerbaycanlı yatırımcı Tufan Sadiqov, Serik Belediyespor'un tamamını devraldı.

TÜRK FUTBOLUNDA İLK

Bu satın alım sonrası Türk futbol tarihinde ilk kez bir yabancı yatırımcı, Türk kulübünün tamamını satın almış oldu. Daha önce İngiltere merkezli İngiltere merkezli Sport Republic şirketi Süper Lig ekibi Göztepe'nin yüzde 70 hissesini satın almıştı.