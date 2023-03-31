YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) milletvekili aday adayı Mustafa Ünlü, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Mustafa Ünlü, ziyarette açıklamalarda bulundu.

32 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevlerde bulunduğunu belirten Ünlü, “Mütefekkir Erol Güngör’ün bize öğrettiği “dinin temiz çehresini siyasete alet etmeyin” düsturunca 32 yıl mihrap ve minberde görev yaptım. Gelinen noktada emekli bir din gönüllüsü olarak çocukluktan beri kalbimizde taşıdığımız MHP’den aday adayı olma zarureti hasıl olmuştur. 20 yıl sendikal mücadele vererek din gönüllülerine, milletime ve kamu görevlilerine hizmet ettim” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Ünlü, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılı’nda 14 Mayıs seçimlerinin Türk milleti adına ehemmiyetini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz ve milletimizin başına bin türlü çorap örmek istyen içerideki ve dışarıdaki hainlere fırsat vermeyelim” diye konuştu.

MHP’nin kökleri dışarıda olan, zamana göre kurgulanmış ve dönemsel bir parti olmadığını söyleyen Ünlü, “MHP, fikriyatı ve idealleri ile gücünü sadece milletinden alan, millete hizmeti her şeyin üzerinde gören ilkem “önce ülkem” diyen milli ve manevi hassasiyetleri ön planda tutan bir harekettir. Gençlik yıllarımızdan beri bir ülkünün erleriyiz. Biz bir siyasi partinin dışında kutlu bir emanetin çağımızın Kürşatların, Ulubatlıların, Fırat Çakıroğlu’ların temsilcileriyiz. Bunun için MHP’den “önce ülkem ve milletim, sonra partim” diyerek aday adayı oldum. İnanıyorum ki, Türk Milliyetçileri 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı ve MHP diyecektir” ifadelerini kullandı.