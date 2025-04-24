İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Gaziantep, Çorum, Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Muğla illerinde iş insanları, konut almak için yurtdışını tercih ediyorlar. Bu eğilimin başında ise İngiltere geliyor.

CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

Daha önce Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, yükselen konut fiyatları ve dövizle kira beklentisinin Türkleri, yurt dışında gayrimenkul yatırımlarında büyük bir artış olduğu belirtilmişti.

NEDEN TERCİH ETTİKLERİNİ ANLATTI

İngiltere merkezli gayrimenkul yatırım danışmanlığı firması Baytu Realty’nin kurucu yöneticisi Burak Baytu, Türklerin konut alımında neden yurtdışını tercih ettiklerini ve İngiltere’de hangi bölgelerin daha cazip olduğunu anlattı.

Baytu, dövizdeki hareketliliğin yatırımcıları daha istikrarlı pazarlara yönlendirdiğini belirterek, İngiltere’nin bu anlamda güçlü bir alternatif sunduğunu söyledi.

LONDRA YERİNİ KUZEYE BIRAKIYOR

Bilinçli yatırımcıların artık Londra yerine Kuzey İngiltere’ye yöneldiğini dile getiren Baytu, “Londra hâlâ prestijli bir pazar ama yatırım açısından çok doygun. Fiyatlar yüksek, getiriler düşük. Türk yatırımcılar daha erişilebilir ve verimli seçenekler arıyor. Bu noktada İngiliz yatırımcıların da öncelikli yatırım bölgesi içerisinde kalan Leeds, Doncaster ve Birmingham gibi Kuzey İngiltere şehirleri ön plana çıkıyor” dedi.

KUZEY İNGİLTERE’DE KONUT DAHA UCUZ

Baytu’nun verdiği bilgiye göre, Londra’da ortalama bir evin fiyatı 500 bin poundu geçerken, Kuzey İngiltere’de bu rakam üçte birine kadar düşebiliyor.

Aynı zamanda kira getirilerinin Londra’ya göre çok daha yüksek olduğunu ifade eden Baytu, bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Gaziantep, Çorum, Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Muğla gibi illerden bir çok yatırımcının İngiltere’deki bu emlak fırsatlarını değerlendirdiğini aktardı.

ŞEHİR ŞEHİR FIRSATLAR

Baytu, şehirleri ve fırsatlarını ise şöyle özetledi:

Leeds: Yatırımcılara hem genç bir nüfus, hem de dinamik bir ekonomi sunan bir şehir. Finans ve sağlık sektörleri gelişmiş, üniversitelerle dolu bir şehir olan Leeds’te kira getirisi genellikle %6-7 arasında.

Doncaster: Doncaster’ın özellikle lojistik ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirtiyor. Fiyatların hâlâ çok uygun olduğu, giriş maliyetinin düşük ama potansiyelin yüksek olduğu bir şehir.

Birmingham: İngiltere’nin ikinci büyük şehri olan Birmingham’da ise “yüksek hızlı tren (HS2) gibi projelerle ciddi bir değer artışı bekleniyor. Burada da kira getirileri %5-6 arasında.”

YATIRIMCILAR NE BİLMELİ?

İngiltere’de yatırım yapacak Türklere bazı temel bilgiler de veren Baytu, şunları söyledi: “Yabancıların İngiltere'de ev almasının önünde bir engel yok. Ancak satın alma süreci Türkiye’den farklı ilerliyor. Güvenilir danışmanlarla çalışmak, hukuki destek almak şart. Ayrıca, kira gelirleri üzerinden vergi beyanı yapılması gerektiği unutulmamalı ancak güzel olan İngiltere’de belli rakamlara kadar geçerli vergi muafiyeti olması. Ayrıca, ödeyeceğiniz emlak geliri vergileri, Türkiye ve İngiltere arasındaki çifte vergilendirilmeme anlaşması gereğince Türkiye’deki eşdeğer bir emlak yatırımında ödeyeceğiniz vergiden daha fazla olmuyor olması.

Bizim hedefimiz, Türk yatırımcılara yalnızca bir mülk satmak değil; onları döviz bazlı gelir elde edecek, uzun vadeli kazanç sağlayacak doğru yatırımlara yönlendirmek. Üstelik bu sayede de kiracı ve kira artışı derdinden de kurtarmış olmak.”