Ankara’da Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve MÜSDAV tarafından düzenlenen Genç Sesler Medeniyet Ezgileri - Geleceğin Ustaları Yarışması'nda Türkiye birincisi olan

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Sınıfı öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, başarılarından dolayı öğrencileri tek tek tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Celal Şafak,

Müzik Öğretmenleri Orhan Karaiba ve Özlem Yılmaz ile Müdür Yardımcısı İsmail Başer'de ziyarete katıldı.