Çorum’da bursluluk sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilere Erdal Büro tarafından bilgisayar koltuğu hediye edildi.

Erdal Büro yetkilisi iş insanı Murat Erdal, 2024 Bursluluk Sınavında tam puan alan Türkiye Birincisi olan Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdulkadir Kuralay, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Enes Çatal ve Dodurga İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Salih Özgen’i başarılarından dolayı kutlayıp, bilgisayar koltuğu hediye etti.

‘HİÇ BİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR’

Sosyal sorumluluk düşüncesiyle firma olarak başarılı öğrencilere ufak bir dokunuş yapmayı uygun gördüklerini dile getiren Erdal Büro yetkilisi iş insanı Murat Erdal, “Hiç bir başarının tesadüf olmadığı, her başarının mutlaka bir karşılığının olması gerektiğini düşünerek öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında üstün başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş ve Yıldırım Beyazıt Müdürü Yakup Duran da, iş insanı Murat Erdal’a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)