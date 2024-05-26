Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik “Dijital Bağımlılık” konulu seminer gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Okul Müdürü Sinan Mol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Okul Müdürü Sinan Mol’un selamlama konuşmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, öğrencilere “Dijital Bağımlılık” başlığı altında seminer verdi.

Dijital teknolojilerin yaygın kullanımıyla birlikte çocuklar ve gençler arasında artan dijital bağımlılık tehdidine dikkat çeken Tuncay Dilci, teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımının bu sorunu engellemede kritik olduğunu vurguladı.

Öğrencilere dijital bağımlılığın belirtileri, riskleri ve olası sonuçları hakkında bilgi verilerek, dijital dünyanın avantajlarından yararlanırken, aynı zamanda bu teknolojiyi nasıl sınırlı ve bilinçli bir şekilde kullanılabileceğini öğrenmenin gereklilikleri anlatıldı.

Eğitim sonunda Prof. Dr. Tuncay Dilci kendi yazdığı kitabını öğrencilere hediye etti.