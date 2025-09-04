Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde baba, kızına tüfekle ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar babayı darbederek yaraladı.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Elinde tüfekle terminale gelen Mustafa B., kızı Nilgün K.'ye ateş etti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda bacaklarından yaralanan Nilgün K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nilgün K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"KÖTÜ YOLA DÜŞMEK"LE SUÇLADI

Mustafa B.'nin, kızıyla boşanma aşamasındaki eşinden dolayı sorunlar yaşadığı ve kızını "kötü yola düşmek" ile "uyuşturucu madde satıcılığı" iddialarıyla suçladığı ileri sürüldü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen baba Mustafa B.'nin de yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.