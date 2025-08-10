Türkiye, temmuz ortasında yaşanan rekor sıcaklıkların ardından yeni bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanlarının aktardığına göre Afrika üzerinden gelen sıcak hava sistemi hafta sonundan itibaren etkisini gösterecek ve 20 Ağustos'a kadar sürecek.

ADANA'DA REKOR SICAKLIK İHTİMALİ

Özellikle güney illerinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak sıcaklıklar bekleniyor. Adana'da cumartesi günü 46°C, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 50-55°C olacağı tahmin ediliyor. 1929'da ölçülen 45,7°C'lik rekorun bu hafta sonu kırılma ihtimali bulunuyor.

EGE VE AKDENİZ KAVRULACAK

Ege'de Aydın'da 43°C, Denizli'de 42°C, Manisa'da 41°C; Akdeniz'de ise Antalya'da 41°C, Güneydoğu'da Şırnak ve Cizre'de 45°C'nin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Marmara ve İç Anadolu'da 33-35°C bandı öngörülürken, Karadeniz'de yalnızca Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel sağanaklar görülebilecek.

UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji uzmanları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00–17.00 arasında dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yağışlar sona ererken sıcaklık 32°C'ye yükselecek. İç Anadolu'da hava genel olarak açık olacak, ancak Sivas ve Erzincan çevresinde gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Hafta içinde sıcaklıkların 38-39°C civarında seyretmesi bekleniyor.