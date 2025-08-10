Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YANGININ YARATTIĞI TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi. Alevlerden zarar gören alan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntülendi. Yangının yarattığı tahribat gözler önüne serildi.

HASTANE, YURT VE ENGELLİ BAKIM EVİ BOŞALTILDI

İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde orman dışı bir alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı. Sıcak hava ve rüzgar hızı nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu boşaltıldı. Hastaneden 72, engelli bakım merkezinden 57 ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 vatandaş olmak üzere yoplam 131 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Merkezde başlayan yangından 4 dakika sonra kentin Bayramiç ilçesinde de alevler yükseldi. Yangından etkilenme riski yüksek olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlarda dumandan etkilenerek hastanelere başvuran 24 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 18 vatandaşın tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.