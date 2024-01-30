Çorum İl Çocuk Hakları Temsilcisi çocuklar Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kuruluna seçildiler.

81 ilin çocuk temsilcileri arasında yapılan seçimle 20 çocuktan oluşan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu belirlendi.

Çorum İl Çocuk Hakları Kız Çocuk Temsilcisi Göksu Börekçi ve Erkek Çocuk Temsilcisi Arda Estelik, Çocuk Hakları İl Temsilcilerinden oluşan 162 çocuğun katılımı ile gerçekleştirilen seçimde 20 kişiden oluşan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu’na seçildiler.

Çocuklar bu kurulda 2 yıl süreyle görev yapacaklar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile gerçekleşecek olan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu toplantısına katılacak olan Çorum Çocuk Hakları Temsilcisi Belgin Gündoğdu, Kız Çocuk Temsilcisi Göksu Börekçi ve Erkek Çocuk Temsilcisi Arda Estelik, toplantı öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Türcay Aksoy ile birlikte Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, iki çocuğun birden 81 ildeki 162 çocuk arasından 20 kişilik Türkiye Çocuk Danışma Kurulu’na seçilmelerinin büyük bir başarı olduğunu belirterek çocukları tebrik etti.

Vali Dağlı, 31 Ocak- 02 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Çocuk Danışma Kurulu Toplantısı’nda çocukların Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek, hayırlı yolculuklar ve başarılar diledi.