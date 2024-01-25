Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, NATO'nun emperyalist devletlerin paylaşım ve büyük sermayenin yayılma aracı olduğunu belirterek, Türkiye'ye NATO'dan çekilmesi ve ülkedeki NATO üslerinin kapatılması çağrısı yaptı.

EMEP Çorum İl Örgütü, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesine dair yazılı açıklama yayımladı. İktidarın iki yıldır F-16'ların teslimi, silah ticaretine yönelik engellerin kaldırılması, füze satışına onay gibi pazarlıklar yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, “Ne var ki Türkiye’nin pazarlıklarından birtakım sözel taahhütler dışında bir şey geçmemiş, tersine hamasi ‘diklenmeler’e karşın NATO’ya bağımlılığı pekişmiştir” denildi.

NATO'nun ABD çıkarları doğrultusunda savaşan, dünyanın birçok yerinde darbeler düzenleyen, kontrgerilla/Gladio faaliyetleriyle ülkelerin içişlerine müdahale eden bir örgüt olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye emperyalist devletlerin paylaşım ve büyük sermayenin yayılma aracı, halklara büyük acılar yaşatmış ve yaşatacak olan bu birleşik savaş ordusundan çekilmelidir. Ülkemizdeki NATO üsleri kapatılmalı, Emperyalistlerle, her seferinde daha büyük bir boyun eğmeyle sonuçlanan pazarlıklara giren iktidarın savaş kışkırtıcısı siyasetinin yerini ülkede ve dünyada barış siyaseti almalıdır” ifadelerine yer verildi.

Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“NATO kurulduğundan bu yana ABD çıkarları doğrultusunda savaşan, dünyanın birçok yerinde darbeler düzenleyen, kontrgerilla/Gladio faaliyetleriyle ülkelerin içişlerine müdahale eden bir örgüttür. Günümüzde de bu misyonu sürdürmekte, dünyaya gelecek savaşın Rusya-Çin bloğuna karşı yapılacağını zirvelerde teyit etmektedir. NATO bu büyük savaşa hazırlanmaktadır. Ülkemiz ve çevresi NATO üsleri ve teçhizatıyla kuşatılmıştır. Saldırgan mali sermaye devletleri NATO silahıyla yeni sömürgeler yaratmak, halkları ezmek üzere harekete geçmiştir.

Meclis’te partimiz dahil birçok parti hayır oyu vermişken, ‘AKP’nin arkasına dizilmeyeceğiz’ diyen CHP ekibinin, oylamada Cumhur İktidarının arkasında durması da manidardır. Dolayısıyla NATO’nun kirli işlerini kolaylaştıran yolu açmakta elini ‘taşın altına’ sokarak, sorumluluk almıştır. Türkiye emperyalist devletlerin paylaşım ve büyük sermayenin yayılma aracı, halklara büyük acılar yaşatmış ve yaşatacak olan bu birleşik savaş ordusundan çekilmelidir. Ülkemizdeki NATO üsleri kapatılmalı, Emperyalistlerle, her seferinde daha büyük bir boyun eğmeyle sonuçlanan pazarlıklara giren iktidarın savaş kışkırtıcısı siyasetinin yerini ülkede ve dünyada barış siyaseti almalıdır.”