Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yarın yapılacak.

Oy kullanma işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum’da ise seçmenler toplam 1698 sandıkta oyunu kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Çorum’da toplam seçmen sayısı 398 bin 565.

Bu seçmenlerin İl merkezi ile ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Merkez 218 bin 094, Alaca 23 bin 193, Bayat 11 bin 834, Boğazkale 3 bin 043, Dodurga 4 bin 560, İskilip 24 bin 157, Kargı 13 bin 519, Laçin 3 bin 494, Mecitözü 11 bin 845, Oğuzlar 4 bin 167, Ortaköy 5 bin 183, Osmancık 33 bin 800, Sungurlu 36 bin 643, Uğurludağ 5 bin 033.