Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası dün Yeni Spor Salonunda yapılan müsabakalar ile başladı.

10 sıklette 53 ilden 160 erkek 160 bayan sporcunun mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasının açılış töreni dün öğlen saatlerinde yapıldı.

Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Taekwondo İl Temsilcisi Mustafa Kanat ve davetliler ile müsabakalarda mücadele eden illerin idareci, antrenörler ve sporcular katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer selamlama konuşması yaparak müsabakalarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından müsabakalara devam edildi.