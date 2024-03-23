Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın, ilimizde dün başlayan Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası için ilimize gelen idareci, antrenörleri Anitta Otel’de iftar yemeğinde misafir etti.

Yemeğe AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlücü, 3 defe Olimpiyatlarda yarışmış ve bir gümüş madalya kazanmış milli Taekwonducu Bahri Tanrıkulu, Cemar Travertine Mermer Granit San. Tic. AŞ sahibi Ünal Karadağ, Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile davetliler katıldılar.

İftar sonrası bir konuşma yapan İlhan Aşkın, Türkiyenin bir çok ilinden gelen ve hepsi ile anıları bulunan Taekwondo ailesi Çorum’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek spor tüm sporculara başarılar diledi.

Aşkın daha sonra Avusturya’dan gelen ve ayağının tozu ile Çorum’a gelerek Taekwondo ailesi ile birlikte olan Bahri Tanrıkulu’yu konuşması için kürsüye davet etti.

Bahri Tanrıkolu’da yaptığı konuşmada Taekwondo ailesi ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organizeyi hazırlayan İlhan Aşkın ve diğer antrenörlere teşekkür etti.

Bahri Tanrıkulu Olimpiyatlardan sonra yapılacak olan Fedeasyon seçimlerinde Başkanlığa aday olduğunu belirterek tüm Tekvando ailesinin desteğini istedi.

Genç Başkan adayı Taekwondo ailesinin büyük ilgisi ile karşılandı.