Saadet Partisi’nin 81 ilde düzenlediği “Millet, Vekiliyle Buluşuyor” programı kapsamında Çorum’a gelen Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, il binasında teşkilat yöneticileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

‘PARTİ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN KUTUPLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ’

Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Karaman, “Kıbrıs harekâtında bize destek olan Libya’nın lideri Kaddafi, batı tarafından devrildi ve Libya’nın bugünkü hali ortada. Sudan parçalandı, Irak parçalandı, Suriye’nin durumu ortada. Bölgede Türkiye ve İran kaldı. İran’a da saldırılar oldu ama füzelerle cevap verince geri çekilmek zorunda kaldılar. Bizim de savunma sanayimiz güçlü. Buna rağmen ülke olarak içeride barışa ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Parti ayrımı gözetmeksizin kutuplaşmanın önüne geçmeliyiz” dedi.

‘GÜNDE 6 MİLYAR FAİZE GİDİYOR’

Konuşmasında ekonomik verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Karaman, faize giden paralara dikkat çekerek;

“2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin 1 trilyon 111 milyar lira faiz ödediği ortaya çıktı. Günde 6 milyar lira faiz ödüyoruz. Faize ödenen ücret Türkiye’de tüm asgari ücretle çalışanların 1 aylık maaşına tekabül ediyor. Ülkede 8 milyondan fazla asgari ücretli var. Bu ödenen faiz ülkede 4 milyondan fazla emeklilerin 3 ayda aldığı maaşa tekabül ediyor. 2020’den bu yana 11 kat faiz ödenmiş. Böyle bir ekonomik zorluklar içerisindeyiz. Tasarruf tedbirlerine rağmen çok büyük israflar yapıldığını görüyoruz. Türkiye’de en fazla kar eden kuruluşların başında bankalar geliyor. Bankalar 479 milyar lira kar elde etmiş. 3 yıllık kur korumalı mevduat programının Türkiye’ye maliyeti 60 milyar dolar. Bu para ile 40 tane Osmangazi köprüsü, 8 tane Kuzey Marmara Otoyolu, 6 tane İzmir-İstanbul otoyolu yapılıyor.” şeklinde konuştu

‘GAZZE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Gazze konusuna da değinen Karaman, Türkiye’nin Gazze’ye doğru yola çıkan yardım gemileri konusunda müdahil olmasını beklediklerini belirterek;

“Gazze bizim için önemli. Türkiye’deki bütün partilerin ittifakıyla mecliste iki defa kınama kararı çıktı ama bir türlü yaptırım yapamadık. Ticareti kesme noktasında bazı sıkıntılar oldu. Sadece Bakü-Ceyhan boru hattından halen İsrail’e petrol sevkiyatı devam ediyor. Gazze’ye doğru çıkan yardım gemilerinde Tunus devleti izin verdi ancak İsrail iki defa bombalamaya kalkınca endişe oluştu. İnşallah yardım gemileri Gazze’ye ulaşacak. Bu gemilerin içerisinde 150’ye yakın Türk vatandaş var. Almanya’dan, Avrupa’dan Türk vatandaşları bu işe dahil oldu ve 47 ülkeden din, dil, ırk ayrımı yapmadan bin kişi var bu gemilerde. Türkiye’nin en azından bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu gemilerde Türk vatandaşı var. Bunlara saldırı yapıldığı zaman Türkiye’nin de buna müdahil olacağını açıklamasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaman, belediyelere atanan kayyumlara ilişkin bir soruya parti olarak belediyelere ve siyasi partilere kayyum atanmasına karşı olduklarını söyledi.

Türkiye’de kayyum meselesinin ilk olarak HDP’li belediyelerde başladığını belirten Karaman, “Büyük tepkilere neden olan kayyum uygulaması artık siyasi partilere de sıçradı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir gün önce diplomasının iptal edildiğini, ertesi gün ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan bu işin Türk ekonomisine verdiği zararın ne kadar büyük olduğunu ilkokul, ortaokul öğrencileri bile bilir. İmamoğlu’nun tutuklanmasının Türk ekonomisine zararı tam 50 milyar dolar oldu” diye konuştu

‘PARTİ DEĞİŞTİRMELERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLSİN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘milletvekillerinin parti değiştirmelerini doğru bulmuyorum’ sözlerine ilişkin bir açıklama yapan Karaman, parti değiştirmenin önüne geçilebilmesi için bir kanun teklifi verilerek yasalaşması gerektiğini ifade ederek; “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘parti değiştiren milletvekilleri, önce milletvekilliğinden istifa etsin, sonra partisini değiştirsin’ demişti. Erdoğan bu şekilde söylerken, başka partilerden istifa eden milletvekillerini ya da belediye başkanlarını partisine katabiliyor. Parti değiştirmenin önüne geçilebilmesi için bir kanun teklifi verilerek yasalaşması gerekiyor. Bir partiden başka bir partiye geçmek seçmene de ihanet olur. Bunun önüne geçilmesi için bir kanun teklifi verilmesi gerekiyor” dedi.